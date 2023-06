Videoen spiller lige i hænderne på oppositionen til den konservative regering i Storbritannien.

Ifølge oppositionen viser videoen, at mens de konservative politikere i regeringen indførte strenge restriktioner for befolkningen, omgik konservative i Boris Johnsons regering og stab reglerne uden kvaler.

I videoen kan man blandt andet høre en deltager spørge:

- Filmer du det her?

- Det er til parti-formål, lyder svaret.

- Så længe vi ikke streamer (publicerer live, red.), at vi ligesom bøjer reglerne, siger en person, hvorefter der udbryder latter i gruppen.

Tidligere har et billede fra samme fest været utilstrækkelig for anklagemyndigheden til at åbne en sag. Men videoen har ifølge BBC fået politiet til at genoverveje.

Den britiske minister Michael Gove har samtidig undskyldt for videoen. Han har beskrevet den som ”uforsvarlig.”

I en udtalelse oplyser partiet, at der er indledt en disciplinær undersøgelse.

Fester og overtrædelse af corona-restriktioner var med til at bringe daværende premierminister Boris Johnson til sit fald.

Han blev erstattet af først Liz Truss og siden Rishi Sunak. De er begge fra samme parti som Johnson.

I en rapport, der blev offentliggjort i sidste uge fra en undersøgelseskomité, fremgik det, at Boris Johnson bevidst vildledte parlamentet adskillige gange i sine udtalelser om fester, der brød med reglerne under coronapandemien.

- Vi er kommet frem til, at nogle af hr. Johnsons benægtelser og forklaringer var så uoprigtige, at de i sig selv udgjorde bevidste forsøg på at mislede komitéen og Underhuset, mens andre demonstrerede overlæg på grund af den hyppighed, hvormed han lukkede øjnene for sandheden, lød det.

Boris Johnsons udsagn handler om festen i embedsboligen på Downing Street, mens videoen altså er fra partiets hovedkvarter.

/ritzau/