EU-Kommissionen stempler Huawei og ZTE som en risiko for EU

EU’s kommissær for det indre marked, Thierry Breton, opfordrer de 27 medlemslande og deres teleoperatører til at udelukke al udstyr fra Huawei og ZTE fra deres mobilnetværk.

- Vi kan ikke risikere, at vi opretholder afgørende afhængighedsforhold, som kan blive et våben mod vores egne interesser. Det ville være en for kritisk sårbarhed og en for alvorlig risiko for vores fælles sikkerhed, siger Breton under et pressemøde i Bruxelles.

Ifølge EU-Kommissionen har 24 medlemslande allerede vedtaget regler, der giver nationale myndigheder beføjelser til at udstede restriktioner, eller er i færd det.