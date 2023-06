Lukasjenko: Belarus har modtaget atomvåben fra Rusland

Det har dog hidtil ikke været kendt, hvornår atomvåbnene ville blive placeret i nabolandet.

Ukraine har modtaget store våbendonationer fra den vestlige verden, herunder Danmark.

I marts sagde Putin, at det er det samme, som USA gør, når det placerer atomvåben hos sine europæiske allierede.

- Vi udleverer dem ikke. Og USA udleverer dem ikke til sine allierede. Vi gør grundlæggende det samme, som de har gjort i et årti, sagde han.

USA har kritiseret Putins beslutning, men den amerikanske regering har gjort det klart, at den ikke har nogen intentioner om at ændre sin holdning til strategiske atomvåben.

USA siger, at de ikke har set tegn på, at russerne forbereder at bruge atomvåben.