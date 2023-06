Russisk guvernør melder om styrtet drone sydvest for Moskva

Han ville dog ikke fortælle, hvilket stadie modoffensiven er i. Han sagde også, at den finder sted i Ukraine.

- En modoffensiv og forsvarsaktioner finder sted i Ukraine. Men jeg vil ikke tale om det mere detaljeret, sagde Zelenskyj på et pressemøde i Kyiv, hvor han havde Canadas præsident, Justin Trudeau, ved sin side.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, siger, at den ukrainske modoffensiv allerede er slået fejl.

Den udtalelse blev Zelenskyj spurgt til på pressemødet.

- Det er interessant, hvad Putin har at sige om vores modoffensiv. Det er vigtigt, at Rusland hele tiden får at føle, at de - efter min mening - ikke har lang tid igen, sagde præsidenten.

En ukrainsk modoffensiv har været ventet siden foråret. Hæren i Ukraine er blevet kraftigt forstærket, efter Nato-lande har doneret store mængder af udstyr, heriblandt Leopard-kampvogne og raketter.