Sikkerhedspersonale i Heathrow strejker 31 dage denne sommer

Ifølge BBC kan strejken give kø i sikkerhedskontrollerne.

Fagforeningen Unite oplyser, at det har afvist et udspil på ”mindre end inflationen” om lønstigninger på 10,1 procent.

- Unite meddeler Heathrow, at strejker i lufthavnen fortsætter, indtil den kommer med et rimeligt udspil til sit personale. Tag ikke fejl, vores medlemmer har stærk opbakning fra fagforeningen i denne strid, siger generalsekretær for Unite Sharon Graham i en meddelelse.

Heathrow hævder dog, at lignende strejker de seneste uger ikke har skabt større forstyrrelser.