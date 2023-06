Sveriges højesteret har godkendt første udlevering til Tyrkiet

- For den svenske regering kommer den på et rigtig godt tidspunkt, siger direktør for Institut for Tyrkietstudier på Stockholm Universitet Paul Levin, som var ekspertvidne under retssagen, til Aftonbladet.

Repræsentanter fra Tyrkiet, Sverige og Finland mødes i ugen omkring 12. juni, hvor Sveriges forsøg på at blive Nato-medlem vil være på dagsordenen.

Sverige og Finland meddelte i midten af maj sidste år, at de to lande ville søge om Nato-medlemskab.

I begyndelsen af april lykkedes det Finland at komme med i Nato, da Tyrkiet gav grønt lys.

Til gengæld har Tyrkiet indtil videre ikke godkendt Sveriges ansøgning. Heller ikke Ungarn har endnu ratificeret den svenske ansøgning.