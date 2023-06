Lektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathiesen kan nævne mange gode grunde til ikke at angribe den store dæmning ved Kakhovka-vandværket på Dnipro-floden nær Kherson i Ukraine.

For Rusland taler det bl.a. imod, at vandmasserne kommer til at skabe størst problemer hos de russiske besatte områder, som vil blive hårdest ramt af oversvømmelserne.