Middelalderbyen ligger under den del af Vadehavet, der er en del af Unescos verdensarvsliste.

Det betyder, at forskerne ikke må bruge motoriserede køretøjer og gravemaskiner. Derfor er fundene gjort ved at grave i mudderet under lavvande.

Den Store Manddrukning er ifølge Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, en af de største naturkatastrofer i Vadehavets historie.

Knap 300 år senere i 1634 blev området ramt af Den Anden Manddrukning. Her nåede vandstanden ifølge DMI op på 6,3 meter over normalen, og også den danske by Ribe stod under vand.

Flere steder ved Vadehavet er de historiske oversvømmelser markeret på stormflodssøjler. Her kan man se, hvor højt vandet stod.

I Ribe viser et mærke på en søjle ved prædikestolen i domkirken, at vandet stod omkring 1,7 meter over gulvet under Den Anden Manddrukning.