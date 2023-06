Protester fortsætter i Beograd: Præsident nægter at gå af

Titusindvis af demonstranter havde lørdag endnu en gang indtaget Beograds gader for femte gang på en måned for at vise utilfredshed med de masseskyderier, der har fundet sted i Serbien.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Landets præsident, Aleksandar Vucic, har nægtet al ansvar for de dødelige hændelser og ignoreret demonstranternes ønske om, at han træder tilbage.