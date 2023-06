01/06/2023 KL. 16:30

For abonnenter

Formodet russisk spionhval trænger dybt ind i nordiske farvande

En nysgerrig hvidhval, som mistænkes for at have fået russisk militærtræning, har forladt sit vante miljø i Norge og er svømmet til Sverige. Den formodede spionhval har i flere år vakt opsigt på sin rejse langs den norske vestkyst.