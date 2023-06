Først i det øjeblik, at Windowmaster rettede fokus mod det franske marked, stoppede legen. Her kræves en særlig fransk sikkerhedsgodkendelse – norme française.

»Vi endte på et sted imellem 300.000 og 400.000 kr. for at få godkendelsen igennem med det arbejde, der skulle laves internt, og betaling til det franske testinstitut,« siger Erik Boyter, direktør for Windowmaster.

Boyter tøver ikke med at kalde det en »teknisk handelshindring«, og selvom det lyder netop teknisk, så er konsekvensen, at Danmark snydes for eksportindtægter.