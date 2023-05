EU godkender fusion mellem Credit Suisse og UBS

Det endte med, at UBS købte Credit Suisse for tre milliarder schweizerfranc. Det svarer til cirka 22,8 milliarder danske kroner. Derudover har UBS indvilget i at påtage sig op til fem milliarder schweizerfranc i tab.

Det er den fusion, som nu får grønt lys fra EU-Kommissionen.

- EU-Kommissionen vurderer, at fusionen ikke vil reducere konkurrencen betydeligt på de markeder, hvor bankernes aktiviteter overlapper hinanden, skriver EU-Kommissionen.

Ifølge EU-Kommissionen vil den fusionerede storbank fortsat stå over for et ”betydeligt konkurrencepres fra en bred vifte af konkurrenter”.

- Herunder adskillige store globale banker såvel som specialiserede udbydere og stærke lokale aktører. Kommissionen konkludere derfor, at den foreslåede fusion ikke ville rejse konkurrencemæssige problemer, skriver EU-Kommissionen.