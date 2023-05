Flere personer meldes dræbt i flystyrt i schweizisk skov

Politiet har lørdag eftermiddag ikke ønsket ikke at give nærmere oplysninger om dræbte og tilskadekomne, før pårørende er blevet underrettet.

Det er heller ikke oplyst, hvor mange personer der befandt sig i flyet, eller hvad flyets ærinde var. Nyhedsbureauet AFP beskriver flyet som et ”turistfly”, mens Arc Info blot melder om et ”mindre fly”.

Ulykken er sket i Ponts-de-Martel i det vestlige Schweiz tæt på Frankrig.

Arc Info citerer en talsmand fra det lokale politi for, at styrtet er sket ”i et skovområde, som det er svært at komme hen til”.