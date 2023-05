14 personer anklages i sag om halshugning af fransk lærer

Seks andre voksne er tiltalt i sagen for at være tilknyttet terrorister.

Det drejer sig blandt andet om en far til en pige på Patys skole, en islamisk prædikant og en muslimsk konvertit, som havde været i kontakt med gerningsmanden gennem det sociale medie Twitter.

Seks teenagere er anklaget ved en domstol for mindreårige.

De mistænkes for at have deltaget i overvågning på skolen og for at have identificeret og udpeget Samuel Paty over for gerningsmanden.

Den 47-årige historie- og geografilærer havde fremvist tegningerne af profeten Muhammed som en del af undervisning om etik og ytringsfrihed.

Blasfemi er tilladt i Frankrig. Der er desuden mangeårige traditioner for at udgive satiriske tegninger af religiøse figurer. Det skriver AFP.