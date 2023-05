20/05/2023 KL. 16:30

Pludselig lød Adolf Hitlers stemme fra togets højtalere

Passagererne i et østrigsk tog fik sig forleden en bizar overraskelse, da Adolf Hitlers stemme pludselig væltede ud af togets højtalere akkompagneret af talrige nazihilsner. Nu er to mænd blevet sigtet for hændelsen.