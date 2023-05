20/05/2023 KL. 09:25

Mafiaens topboss hævder, at han faktisk bare er bondemand

Under et nyligt forhør påstod den sicilianske mafias topboss, at han aldrig har været mafiamedlem. Han er bare en simpel bondemand, hævdede mafiosoen, som blev anholdt i januar og er dømt for talrige mord.