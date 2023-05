Jean-Baptiste Trogneux driver sin families chokoladebutik i Amiens i Nordfrankrig. Han er ikke politisk aktiv, men hans store problem er, at han er grandnevø til den franske førstedame, Brigitte Macron.

For modstandere af præsident Macrons pensionsreform var familieskabet grund nok til at overfalde den 30-årige far til to. Da han mandag aften forlod sin butik for at gå hjem, blev han gennembanket i en grad, så han havnede på hospitalet med hjernerystelse og brækkede fingre.