Tysk togpersonale varsler 50 timers strejke i hele landet

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

DSB oplyser, at det for nu ikke vil have nogen konsekvenser for togtrafikken mellem Danmark og Tyskland.

Det er DSB, der står for transporten mellem eksempelvis København og Hamborg, selv om man har købt en billet fra det tyske togselskab Deutsche Bahn, lyder det fra statsvirksomheden.

De tyske arbejdere kræver højere løn for at være i stand til at overkomme den stigende inflation, der er skyld i højere priser.

- Arbejdernes tålmodighed er opbrugt, siger Cosima Ingenschay, næstformand i EVG.