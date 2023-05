Alle ved, at det kan være pinefuldt at lytte til folk, man er uenig med.

Det har en diskussionsklub for studerende på Oxford-universitetet, der i sin 200-årige historie har haft talere som Mor Teresa og Albert Einstein, været tvunget til at tage konsekvensen af.

Universitetet tilbyder de mest sarte tilhørere hjælp til at overvinde deres traumer, når en kontroversiel filosofiprofessor i slutningen af maj er inviteret til at forklare sine i visse kredse rabiate synspunkter om, at der findes to biologiske køn, og at langt de fleste af os er født som enten mand eller kvinde.