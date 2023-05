13/05/2023 KL. 14:00

Dragqueen-bogoplæsning for småbørn kræves aflyst

Et tysk arrangement, hvor folk i "drag" skal læse bøger op for småbørn på et bibliotek, er blevet mødt med voldsom kritik fra flere politikere. Sagen vækker minder om kontroversen om oplæsningen i marts på Frederiksberg.