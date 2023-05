Kong Charles takker efter kroningsweekend

Den nykronede konge af Storbritannien, kong Charles III, giver mandag sin ”oprigtige og dybfølte” tak til alle, der var involveret i hans kroningsweekend.

Det gør han i en officiel meddelelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- At vide at vi har jeres støtte og opmuntring, og at bevidne jeres venlighed udtrykt på så mange forskellige måder, har været den størst mulige kroningsgave, lyder det blandt andet i meddelelsen.