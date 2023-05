Britisk politi har anholdt 52 under kroning af kong Charles

Alle 52 anholdte er fortsat i politiets varetægt omkring klokken 18.30 dansk tid.

Tidligere lørdag meddelte organisationen Republic, at flere personer, som deltog i en protest mod det britiske kongehus lørdag formiddag, blev anholdt i London.

Det skete forud for kroningen af kong Charles, oplyste organisationen.

- Hundredvis af plakater blev beslaglagt. Er dette demokrati?, spurgte organisationen på Twitter.

Demonstrationen var lovligt anmeldt.

Indsatsleder Karen Findley udtaler i meddelelsen fra politiet i London, at politiet har været massivt til stede i London, efter det fik informationer om, at nogle kunne finde på at afbryde processen omkring kroningen af kong Charles.