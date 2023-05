Her blev den nye monark anerkendt med ordene, »jeg præsenterer her kong Charles, jeres ubestridte konge«, hvorefter de fremmødte gjorde det samme med ordene »God Save The King«.

Omkring 2.000 gæster - herunder det danske kronprinspar - er inviteret til den historiske kroning, som forventes at vare to timer, hvor den nye konge gennemgår en række ritualer - herunder salvelse med hellig olie på hænder, bryst og hoved, der traditionelt set den mest hellige del af ceremonien, og som vil være skjult for offentligheden.