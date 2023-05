132 er anholdt under stor europæisk aktion mod italiensk mafia

- Netværket ledes af adskillige magtfulde ’Ndrangheta-familier, der hovedsageligt har base i byen San Luca i den italienske region Calabrien. Det skriver Eurojust.

Mafiaen har deltaget i masseskyderier i Italien og i en berygtet massakre i den tyske by Duisburg i 2007. Her blev seks mænd i alderen fra 16 til 39 år, der alle kom fra Calabrien, myrdet af to lejemordere i en italiensk restaurant.

De anholdte ved onsdagens aktion i Tyskland er blevet sigtet for hvidvask af penge, skattesvindel og narkosmugling. Flere af dem mistænkes for at samarbejde med mafiagrupper i Albanien og Latinamerika.

- Fra i dag udgår det klare signal, at for den organiserede kriminalitet er der ingen plads i Europa. Det siger ministerpræsident i delstaten Rheinland-Pfalz Michael Ebling.