02/05/2023 KL. 18:30

For abonnenter

Dansk donation skal hjælpe Ukraine med at gennembryde det mest komplekse forsvar set i årtier

Danmarks hidtil største donationspakke til Ukraine indeholder ifølge en ekspert essentielle brikker, der kræves for at gennemføre en forventet stor modoffensiv. Satellitbilleder viser imidlertid, at opgaven ikke bliver nem. Ukrainerne skal trænge igennem en massiv russisk befæstning af historiske dimensioner.