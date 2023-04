Paven vil være fredsmægler i krig mellem Rusland og Ukraine

- Jeg mener, at fred altid nås ved at åbne kanaler. Man kan aldrig nå freden gennem lukkethed. Men dette er ikke nemt, siger han på flyet, der bringer ham tilbage til Rom.

Pave Frans oplyser, at han under under sit besøg i Ungarn har talt om situationen i Ukraine med premierminister Viktor Orban og en udsending for den russisk ortodokse kirke i Budapest, biskop Hilarion.

- Under disse møder talte vi ikke bare om rødhætte og ulven. Vi talte om alle disse ting. Alle er interesseret i vejen til fred.