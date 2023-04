Putin skærper straffene for forræderi og terror

Tidligere på måneden blev en fremtrædende kritiker af Putin, Vladimir Kara-Murza, idømt 25 års fængsel for højforræderi og andre lovovertrædelser.

Kara-Murza betegner dommen som rent politisk.

Ud over, at højforræderi nu kan straffes med fængsel på livstid, er maksimumsstraffen for flere andre forbrydelser også blevet sat op.

Det gælder blandt sabotagehandlinger, som fremover kan give 20 års fængsel. I dag er den strengeste straf for sabotage 15 år.

Siden Rusland invaderede Ukraine i februar sidste år, har der været flere tilfælde af sabotage mod russiske jernbaner, som modstandere af krigen har stået bag for at forhindre transport af våben.