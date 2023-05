Ventetiden kan godt blive lidt lang, når man døjer med bentøjet og skal sove tre nætter enten i et lille telt eller på en sammenklappelig havestol for at få to glimt af det nye kongepar på vej til og på vej hjem fra kroningsfesten.

Men foreløbig er humøret højt blandt de flere hundreder hengivne royalister på typisk plus 50, der er strømmet til kongeslottet i London for at blive en del af festen.

Ordene »det sker jo kun en gang i livet, så det ville jeg under ingen omstændigheder gå glip af«, som også blev udtalt ved dronning Elizabeths platinjubilæum og til hendes begravelse sidste år, er gengangere på den royale campingplads.