Udenrigsminister: PKK's aktiviteter i Sverige er omfattende

PKK er det kurdiske arbejderparti i Tyrkiet og er ifølge tyrkisk lov en terrororganisation. Både EU og USA har PKK på deres terrorlister.

Tyrkiet har beskyldt Sverige for ikke at slå hårdt nok ned på tilhængere af PKK. Derfor har Tyrkiet tøvet med at acceptere, at Sverige optages i Nato.

Tyrkiet vil blandt andet have udleveret 120 personer fra Sverige.

Den svenske udenrigsminister mener, at politiets arbejde viser, at der er et større problem med PKK i Sverige, end man tidligere har troet, skriver Politiken.