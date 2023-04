En stationsforstander, der var på arbejde nær ulykken, har delvist indrømmet at have ansvar for ulykken. Han står over for en række anklager.

Ifølge rapporten om ulykken kunne den måske have været undgået, hvis signal- og kontrolsystemerne havde fungeret ordentligt.

- Problemerne med de græske jernbaner er kroniske og hænger især sammen med borgernes gradvise overgang til alternative transportformer, lyder det i rapporten.

I dagene efter togulykken var der store protester i Grækenland.

Demonstranterne var utilfredse med, at sikkerheden på de græske jernbaner i årevis er blevet nedprioriteret - også selv om store ulykker tidligere har været tæt på.

Der var omkring 350 passagerer i det passagertog, der forulykkede.