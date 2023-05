»Bare det at være her og at være sammen for at fejre vores land og vores konge er fantastisk. Jeg tror, at Charles bliver en glimrende konge. Han er ikke så snobbet som mange af de andre,« sagde 62-årige metalstøber Paul Blacker, der rejste fire timer med bus fra Yorkshire for at stå i regnen på Trafalgar Square i sin Union Jack-jakke og en krone på hovedet.