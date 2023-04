Stoltenberg på besøg i Kyiv: Ukraine hører hjemme i Nato

Stoltenberg er på sit første besøg i Kyiv, siden Rusland invaderede Ukraine.

På pressemødet er også Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Han påpeger også behovet for at åbne alliancen for Ukraine.

- Nu hvor størstedelen af Nato-landenes befolkninger og størstedelen af ukrainerne støtter vores lands tiltræden i alliancen, er det på tide at træffe en passende beslutning, siger Zelenskyj ifølge AFP.

Nato har siden Ruslands invasion i februar sidste år været åben om sin støtte til Ukraine. Natos medlemslande har både individuelt og i samarbejde med hinanden doneret militærudstyr til ukrainerne.