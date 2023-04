Polsk minister stopper efter protest over ukrainsk korneksport

Derfor har EU besluttet at fjerne toldbarrieren på ukrainsk korn. På den måde lettes Ukraines korneksport til lands.

Men dette skævvrider markedet, mener landmændene i Polen. Med andre ord mener de, at ukrainske landmænd får en urimelig konkurrencefordel.

Den polske regering har efterspurgt hjælp hos EU til at håndtere den øgede mængde korn, som strømmer ind i unionen fra Ukraine. Og den effekt, som den ukrainske korneksport har på det europæiske marked.

Men EU har for nylig besluttet at forlænge den ordning, der sikrer, at der ikke lægges told på ukrainsk korn.