EU's udenrigschef ønsker Kinas hjælp over for Rusland

- EU er fast besluttet på at fortsætte et konstruktivt engagement med Kina med henblik på at løse de globale udfordringer. Vi har brug for Kina, og vi forventer, at Kina opfører sig som en positiv og konstruktiv global aktør. Især over for den russiske aggression mod Ukraine, siger Josep Borrell.

Han deltager onsdag i et møde for Nato-landenes udenrigsministre i Bruxelles. Her deltager også repræsentanter fra en række lande i Kinas nærområde - Australien, New Zealand, Japan and Sydkorea.

Det er en understregning af, at Nato har ændret sin position over for Kina. Det skete formelt på Nato-topmødet i Madrid sidste år. Her blev Nato-landene enige om et nyt strategisk koncept for alliancen.