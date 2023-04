Anholdelserne skete på baggrund af intensiv efterforskning og efterretningsarbejde, oplyser Säpo.

Politiet mener, at de anholdtes formodede terrorplaner har kobling til voldelig, islamistisk ekstremisme, lyder det. Det er dog ikke vurderingen, at et terrorangreb var »umiddelbart forestående.«

Forbud mod afbrænding underkendt

Paludans koranafbrænding i Stockholm den 21. januar skete i protest mod Tyrkiets modstand mod at acceptere Sveriges medlemskab af Nato. Afbrændingen udløste store protester i flere muslimske lande og førte til, at Tyrkiets præsident Erdogan udtrykte endnu skarpere modstand mod at optage Sverige i forsvarsalliancen.

Senere foretog Rasmus Paludan også koranafbrænder flere steder i Danmark, blandt andet foran en moske i Københavns nordvestkvarter og foran den tyrkiske ambassade på Østerbro.