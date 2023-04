Hendes beslutning om at posere på forsiden af magasinet irriterer nogle af hendes kolleger.

Det kommer nemlig på et tidspunkt, hvor den franske regering kæmper med strejker og voldelige demonstrationer på grund af planer om at hæve pensionsalderen med to år til 64 år.

Ifølge CNN har landets premierminister, Élisabeth Borne, sagt, at Schiappas handlinger på ingen måde er passende - især ikke på nuværende tidspunkt.

Parlamentsmedlemmet Sandrine Rousseau, der i lighed med Schiappa beskriver sig som feminist, mener, at ministeren viser en mangel på respekt over for det franske folk.