Britisk premierminister har fremlagt skatteregnskab

Den britiske premierminister, Rishi Sunak, offentliggjorde onsdag sit personlige skatteregnskab, som viste, at han har betalt over en million pund - mere end 8,41 millioner kroner - i skat over tre år.

Sunak og hans kone, Akshata Murthy, er det rigeste par, som nogensinde har boet i Downing Street 10.

I maj sidste år blev Sunak den første politiske leder, som blev medtaget på The Sunday Times’ liste over de rigeste briter. Parret ligger på en plads som nummer 222 med en formue på 730 millioner pund.