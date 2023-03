Et forsøg på at underminere premierminister Rishi Sunak ledt an af to forgængere slog fejl, da det britiske parlament onsdag stemte for dele af Windsor-aftalen, der skal regulere forholdet til EU i Nordirland.

I timerne op til afstemningen forsøgte særligt Boris Johnson at overtale sine partifæller til at forkaste aftalen og i stedet gå tilbage til hans konfrontatoriske linje over for unionen.