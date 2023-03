Mod forventning stiger inflationen i Storbritannien

Den anden konsekvens er, at renterne kan stige endnu mere, hvilket vil gøre renteudgifterne dyrere.

Den britiske centralbank, Bank of England, holder rentemøde torsdag. Her forventer Kim Blindbæk, at den vil hæve renten yderligere for at tøjle inflationspresset.

Den høje inflation i Storbritannien udfordrer en i forvejen presset økonomi, mener Kristian Skriver, der er seniorøkonom i Dansk Erhverv.

- De økonomiske nøgletal peger desværre meget entydigt i retning af recession i Storbritannien. Spørgsmålet er nu, hvor dyb og lang recessionen bliver, skriver han i en kommentar.

Det kan sætte spor i den danske økonomi, fordi Storbritannien er et stort eksportmarked.

Eksporten til briterne udgjorde sidste år 101 milliarder kroner, og ifølge Kristian Skriver er omkring 65.000 danske job afhængige af den.