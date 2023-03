Norge giver milliardstøtte til velfærdsydelser i Ukraine

Norge har sat to milliarder norske kroner - svarende til omkring 1,31 milliarder danske kroner - af til støtte til Ukraine.

Pengene skal hjælpe den ukrainske stat med at drive skoler og sygehuse og udbetale pension.

- Ukrainske myndigheder har brug for vores hjælp for at kunne fortsætte med at levere grundlæggende ydelser som skole, sundhed og pension til befolkningen, siger Jonas Gahr Støre, der er statsminister i Norge.