89.000 rejsende bliver påvirket af tysk lufthavnsstrejke

Mandag var der også strejke blandt de ansatte i sikkerhedskontrollen i en række tyske lufthavne.

Mandagens strejke drejede sig om en langvarig strid om betaling for arbejde om natten samt i weekender og på helligdage.

Fagforeningen Verdi er utilfreds med, at tillægget for at arbejde om natten, i weekenden og på helligdage ikke har ændret sig siden 2006.

De seneste ti år har der været forhandlinger om tillægget.

I midten af februar var lufthavnen i Hamburg ramt af en 24 timer lang strejke. 253 flyafgange og omkring 32.000 passagerer var berørt af denne strejke, har lufthavnen oplyst.

I slutningen af februar var mange flyafgange aflyst i lufthavnene i Köln og Düsseldorf, efter at Verdis medlemmer strejkede i 24 timer.