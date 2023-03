Hundredvis klager over britiske betjentes adfærd mod kvinder

NPCC siger, at sagerne omhandler personale svarende til 0,7 procent af den samlede politistyrke.

I sagerne om adfærd er 48 procent relateret til uhæderlig adfærd uden for tjeneste, 19 procent er beskyldninger om seksuelle overgreb, og 13 procent er beskyldninger om seksuel chikane.

Blandt klagerne fra offentligheden er 63 procent beskyldninger om magtanvendelse, ni procent handler om tyrannisk eller chikanerende opførsel, og seks procent handler om seksuelle overgreb.

Maggie Blyth, der er vicekonstabel og koordinator for et projekt mod vold mod kvinder i det britiske politi, siger, at udgivelsen understreger et behov for at løfte alle sten og få ryddet de rådne æbler af vejen.