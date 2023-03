Belarus indfører dødsstraf for embedsmænd og militærfolk

Belarus er det eneste land i Europa, der i dag benytter sig af dødsstraf.

Aleksandr Lukasjenko er en af den russiske præsident Vladimir Putins tætte allierede. Han har blandt andet givet Putin og Rusland lov til at bruge positioner i Belarus til at lancere angreb mod Ukraine.

I forvejen er det muligt at blive idømt dødsstraf, hvis man bliver dømt for mord eller for ”terrorisme”.

Loven om dødsstraf blev desuden strammet i foråret sidste år.

Det medførte, at aktivister eller andre, der dømmes for ”forsøg på terror”, kan blive idømt dødsstraf.