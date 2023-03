04/03/2023 KL. 17:00

Spionchef erkender: Tjeneste kunne have forhindret terrorangreb

En ny rapport konkluderer, at den britiske efterretningstjeneste kunne have forhindret det blodige terrorangreb, der ramte Manchester i 2017. Spionchefen beklager dybt og tilstår, at tjenesten fejlede.