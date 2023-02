Båden skal ifølge de foreløbige oplysninger havde haft migranter fra Pakistan, Iran og Afghanistan om bord.

Søndagens hændelse kommer, få dage efter at den italienske højreregering fik vedtaget en ny lov om redning af migranter.

Landets premierminister, Giorgia Meloni, leder partiet Italiens Brødre. Hun vandt sidste år valget i Italien. Her lovede hun blandt andet at dæmme op for de mange migranter til Italien.

Den nye lov tvinger til kun at iværksætte én redningsaktion på havet ad gangen. Det skriver AFP.

En af de seneste hændelser er fra begyndelsen af februar, hvor den italienske kystvagt fandt otte døde migranter i en båd. Der var dog 42 personer om bord, der fortsat var i live.