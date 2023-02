Kongens planlagte aktiviteter mellem 20. februar og 3. marts er allerede tidligere blevet udskudt til senere på foråret.

Kong Carl Gustaf har til september 50-års jubilæum som svensk regent. Samme milepæl rundede danske dronning Margrethe i januar 2022.

Den svenske konge skabte debat i Sverige i begyndelsen af 2023.

Årsagen var, at han udtalte, at han stadig er imod en grundlovsændring, der gjorde, at hans datter blev tronfølger i stedet for hans søn.

Kritik fik efterfølgende kongen til at sende en erklæring ud på Facebook.