300.000 passagerer kan blive påvirket af tysk lufthavnsstrejke

I et forsøg på at indfri ønsket om højere lønninger har lufthavnspersonale i syv tyske lufthavne indledt en strejke, som ventes at vare hele fredag.

Strejken kan ende med at påvirke op mod 300.000 passagerer, vurderes det. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

På tværs af lufthavnene i henholdsvis Bremen, Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München og Stuttgart forventes 2340 flyafgange at blive aflyst fredag.