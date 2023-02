Den 52-årige Sturgeon har været førsteminister siden 2014, hvilket er den længste periode, nogen har siddet på posten.

Hun siger, at hendes beslutning ikke er knyttet til nylige sager om kritik af hendes rolle i den skotske bevægelse for uafhængighed, som nogle finder for passiv, og diskussioner om transkønnedes rettigheder.

Sturgeon har kæmpet for en ny folkeafstemning om Skotlands uafhængighed i oktober i år, men dette blokeres af parlamentet i London.

Skotland har allerede haft én folkeafstemning om løsrivelse fra Storbritannien. Det var i 2014, hvor et flertal på 55 procent mod 45 procent sagde ja til fortsat at være en del af Storbritannien.