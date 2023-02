EU på vej med højere klimamål for lastbiler og busser

- Vi hører, at EU-Kommissionen overvejer et reduktionsmål på 100 procent, hvor det fra 2040 kun vil være el- og brintkøretøjer, der må sælges i Europa, siger transportpolitisk chef Rune Noack.

- Det bekymrer os. For på den måde fravælger man nogle teknologier som for eksempel biobrændsel, der også er CO2-neutralt. Vi så gerne, at man var lidt mere teknologineutral.

Christel Schaldemose står dog fast på, at et forbud er den rigtige løsning.

- Jeg synes, det er bedst at være entydig over for industrien, som vi også har været i forhold til personbiler. Så ved branchen, hvad den skal forholde sig til, siger hun.

I den nuværende EU-lovgivning er det målet, at den tunge transport skal udlede 15 procent mindre CO2 i 2025 og 30 procent mindre i 2030.

EU-Kommissionens udspil til målsætninger fra 2035 ventes at blive præsenteret tirsdag eftermiddag efter et møde mellem EU-kommissærerne.

Derfra skal både EU-Parlamentet og de 27 medlemslande diskutere forslaget, før egentlige forhandlinger kan gå i gang.