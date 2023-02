Store slagsmål skal udkæmpes før ny energilov i EU er på plads

Parlamentet ønsker et besparelsesmål på 14,5 procent i 2030, mens landene mener, at det skal være 9 procent.

EU-Kommissionen har lagt sig et sted mellem de to med et forslag om 13 procent.

- Vi er stadig et stykke fra hinanden, og vi ved ikke, hvad det endelige mål bliver. I parlamentet synes vi, at Kommissionens målsætning må være et minimum, siger Niels Fuglsang.

Særligt i de fattigere lande i EU, som blandt andet tæller en del i Østeuropa, har man svært ved at se, hvordan man skal få råd til at klare opgaven.

For de store energibesparelser finder man blandt andet i renovering af bygninger og udrulning af fjernvarme. Den slags er dyrt.

- Men jeg vil argumentere for, at det på lang sigt kan betale sig.

- Det er helt nødvendigt for den grønne omstilling, og det er samtidig godt for vores konkurrenceevne, at vi bliver mere energieffektive, siger Niels Fuglsang.

Han forventer, at den nye lov, som i praksis er en revision af et allerede eksisterende direktiv for energieffektivitet, falder endeligt på plads 9. marts.